Orbán Viktor az orosz–európai tárgyalásokat szorgalmazza

„Csütörtökön és pénteken találkoztunk az európai vezetőkkel, tegnap a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével. A saját szememmel láthattam, ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik” – írta a miniszterelnök.

„Európa ereje és pénze fogytán” – emelte ki a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

XIV. Leó pápa (b) magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Vatikánban 2025. október 27-én

Fotó: Mario Tomassetti / Forrás: MTI/Vatikáni Média

A kormányfő szavai szerint a legnagyobb kérdés, hogy ki fogja finanszírozni azt, ami megmarad Ukrajnából a háború után.