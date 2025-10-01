2 órája
Orbán Viktor: ezért akarják lenyomni a magyarok torkán a Tiszát
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. Orbán Viktor jelezte, a családok adóforradalma zajlik Magyarországon, miközben Brüsszelben mindent megtennének azért, hogy hazánk kárára benyomják az unióba Ukrajnát.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Éljenek a családok! Mától a háromgyermekes anyák sem fizetnek adót. Ez 250 ezer édesanyát érint, és átlagjövedelemnél havi 100 ezer forintot jelent. És jönnek a kétgyermekesek is. Ilyen a világon sehol sincs. Ez a családok adóforradalma” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor a harcosoknak küldött üzenetét.
A miniszterelnök újabb üzenetében közölte, Angela Merkellel indult a nap.
Számos kérdésben nem értettünk egyet, de Németország kancellárjának kijáró tisztelettel fogadtuk. Egyszer kancellár, mindig kancellár
– fogalmazott, jelezve, épp Koppenhágába tart, az Európai Tanács ülésére.
A kormányfő tudatta, jön Zelenszkij is, vendégként.
Hiszen Ukrajna nem az EU tagja. És nem is lesz az. A magyarok döntése világos, nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával, nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába
– írta, hangsúlyozva, Von der Leyen és Weber háborúba akarja vinni Európát.
Elmondták: szerintük Európa harcban áll. Brüsszel szerint az a jó fiú, aki Ukrajna mellé áll. Ezért akarják lenyomni a magyarok torkán a Tiszát. Szerintem meg a béke mellé kell állni. Mi ott vagyunk, és ott is maradunk
– szögezte le a miniszterelnök a Harcosok Klubjának írt üzenetében.