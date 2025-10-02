október 2., csütörtök

Háborúpárti javaslatok

1 órája

Címkék#Koppenhága#miniszterelnök#Orbán Viktor#háború

A kormányfő szerint a következő pár hónap is a háborús fenyegetésről fog szólni.

MW
Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Orbán Viktor a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésében azt írta:  „Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának.”

Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni

– írta a miniszterelnök, hozzátette:

„Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz.”

 

