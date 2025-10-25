Orbán Viktorra és a Békemenetre voltak a legtöbben kíváncsiak (videó)

A felnőtt magyarok 28 százaléka hallgatta meg Orbán Viktor október 23-i beszédének „egy részét vagy egészét”, személyesen vagy tévé-, illetve online élő közvetítésen keresztül. Ezzel szemben Magyar Péter mondanivalójára csak a magyarok 17 százaléka volt kíváncsi részben vagy egészben – derül ki a Nézőpont Intézetnek az ünnepi rendezvényeket követően készített 500 fős telefonos kutatásából, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A közvélemény-kutatás nem alkalmas több tízezres tömegek becslésére, mivel a felnőtt népesség 1 százaléka is közel 80 ezer állampolgárnak felel meg. Ugyanakkor a beszédek iránti érdeklődés nagy különbsége arra utal, hogy a Békemenet sikeresebb és