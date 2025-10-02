1 órája
Orbán Viktor: aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen Magyarországon
„Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy, ez rossz Magyarországnak és rossz az EU-nak is” – mondta Orbán Viktor újságíróknak nyilatkozva Koppenhágában, az informális EU-csúcs második napjának kezdetén.
Csütörtökön tartják az Európai Politikai Közösség féléves csúcstalálkozóját Koppenhágában, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnök válaszolt a sajtó kérdéseire is – írja a Magyar Nemzet.
Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, minden a háborúról szól. Szóval én úgy látom, hogy az unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat
– húzta alá Orbán Viktor. Hozzátette: „Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az uniónak, de a nyomás nagy.”
Bejelentette: a Fidesz elnökségének azt fogja javasolni, hogy indítsanak Magyarországon aláírásgyűjtést „Brüsszel háborús tervei ellen”, mert minden erőre szükség lesz, hogy ki lehessen maradni ebből a háborúból.
Ukrajna kapcsán elhangzott: „Volt javaslat az asztalon, tehát előterjesztettek egy javaslatot, amely arról szólt, hogy meg akarják változtatni a tárgyalás eddigi jogi környezetét. Eddig ez úgy volt, hogy ha megnyitsz egy tárgyalást, ahhoz egy 100 százalékos támogatás kell a tagok részéről, ha lezársz egy fejezetet, ahhoz is kell 100 százalék.”
Ezt meg akarják változtatni úgy, hogy a megnyitása a fejezetnek az ne követeljen egyhangúságot, elég legyen minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság
– jelentette ki Orbán Viktor. Aláhúzta: „De ahhoz, hogy ezt a mostani szabályt megváltoztassuk, ahhoz szintén egyhangúság kell.”