Orbán Viktor: aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen Magyarországon

Ukrajna kapcsán elhangzott: „Volt javaslat az asztalon, tehát előterjesztettek egy javaslatot, amely arról szólt, hogy meg akarják változtatni a tárgyalás eddigi jogi környezetét. Eddig ez úgy volt, hogy ha megnyitsz egy tárgyalást, ahhoz egy 100 százalékos támogatás kell a tagok részéről, ha lezársz egy fejezetet, ahhoz is kell 100 százalék.”

Ezt meg akarják változtatni úgy, hogy a megnyitása a fejezetnek az ne követeljen egyhangúságot, elég legyen minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság

– jelentette ki Orbán Viktor. Aláhúzta: „De ahhoz, hogy ezt a mostani szabályt megváltoztassuk, ahhoz szintén egyhangúság kell.”