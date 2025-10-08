október 8., szerda

Menczer Tamás: Weber meg akarja buktatni a magyar érdekeket védő Orbán Viktort (videó)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzébejegyzést. „Orbán Viktor útban van. Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

Menczer Tamás: Weber meg akarja buktatni a magyar érdekeket védő Orbán Viktort (videó)

Weber bábfigurája Magyar Péter – mutatott rá Menczer Tamás

Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amit a Magyar Nemzet szúrt ki.  

 

A kommunikációs igazgató emlékeztetett: 

a bábfigura pedig Magyar Péter.

Orbán Viktor útban van. Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék

 – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. 

„Weber bábfigurája minderre igent mond. Cserébe megtarthatja a brüsszeli mentelmi jogát” – írta.

 A következő lesz: először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk –, és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy „aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését”.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, azonban a Tisza-vezér mögött összezárt a baloldal és nem adták ki a mentelmi jogát.

