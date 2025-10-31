október 31., péntek

Farkas névnap

11°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbecsülés

1 órája

Menczer: a Tisza a 13. havit is elvenné, mi bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is

Címkék#13. havi nyugdíj#Tisza Párt#Menczer Tamás#kormány#Magyar Péter

„Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk” – vélekedik Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója megjegyezte: Magyar Péter szerint büdösek az idősek. Nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni.

MW
Menczer: a Tisza a 13. havit is elvenné, mi bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: MATE KRISZTIAN

„A 14. havi nyugdíjról. Büdösek az idősek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát«” – idézte fel Magyar Péter sértő szavait Menczer Tamás, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arról írt,

nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni.

„Nincs benne sem tisztelet, sem köszönet az idősek felé. Igaz, mások felé sem.

Mi másképp gondolunk az idősekre. A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja.

Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk. Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek” – húzta alá. Menczer Tamás hozzátette: a kormány az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüli az időseket.

„Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be. Ezzel szemben mi megvédjük az időseket, és jön a 14. havi nyugdíj is!” –  zárta gondolatait Menczer Tamás.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu