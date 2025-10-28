október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világpolitika

2 órája

Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot (videó)

Címkék#világpolitikában#Menczer Tamás#Fidesz-KDNP

Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot: messze a méretünk, gazdasági vagy katonai erőnk felett kezelnek bennünket. Bármikor készen állunk a Budapesti Békecsúcs megrendezésére – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.

MW
Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Menczer Tamás a bejegyzése alatt megosztott videójában azt mondta: 

Magyarország történelmet csinál,

 egy tízmilliós ország a világpolitikában – a miniszterelnökének köszönhetően –, messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálna.

Messze ezen a pozíción felül vagyunk, azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát, és egyébként más sorsdöntő kérdésekben is azt a politikát, a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látták

– fogalmazott a politikus.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu