Jelöltállítás

29 perce

Magyar Péter csak látszatdemokráciát kínál

Címkék#vétójog#Magyar György#Magyar Péter#Civil Választási Bizottság

– Magyar Péter csak látszólag játssza el a demokráciát, hiszen ha a végén vétójoga van, akkor az egész folyamat elveszíti a lényegét – mondta Magyar György a Tisza Párt jelöltállítási terveiről. A Civil Választási Bizottság elnöke szerint ez nem tekinthető valódi előválasztásnak, sokkal inkább egy zártan működő részvénytársaság logikája szerinti „kiválasztásnak”.

MW
Magyar Péter csak látszatdemokráciát kínál

Magyar Péter

Forrás: AFP

Fotó: Isza Ferenc

Magyar Péter az utolsó pillanatban visszavonulót fújt a Tisza Párt jelöltállítási terveit illetően, az eredeti elképzelés szerint ugyanis már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben (vk) a 3-3 jelöltet, akik közül november elején belső szavazással választanák ki a két esélyesebbet, végül pedig nyílt szavazással dönthetnének a választópolgárok. A nyertes jelöltet november végén a Tisza kongresszusán mutatnák be – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Magyar György
Fotó: Mirkó István / Forrás: MW

Ehhez képest Magyar Péter a napokban közölte,

az egész jelöltállítási folyamat csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban.

Döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek nem érzik magukat biztonságban, félnek a fenyegetésektől, tartanak a lejáratásuktól.

Magyar György, a Civil Választási Bizottság vezetője a Tisza elnökének bejelentését lapunknak úgy értékelte, két elmélet képzelhető el okként. – Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák – fogalmazott az ügyvéd.  A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen. – Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés – sorolta, hozzátéve,

magyarázatként az egyes verzió nyilván jobban hangzik, mert így lehet felelősöket találni, és nem a belső problémákra hivatkozva halasztja a párt a jelöltállítást.

A CVB vezetőjének válasza arra, hogy Magyar Péter a nyilvánosság kizárásával választaná ki a választókerületi jelölteket ITT olvashat bővebben. 

