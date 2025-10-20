Magyar Péter azonnal ideges lett, amint meghallotta Tarr Zoltán nevét

– Nem elég, hogy nem beszélhet, már róla sem szabad – mutatott rá Kocsis Máté Tarr Zoltánnal kapcsolatban. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán egy videót osztott meg, amelyben látható, hogy Magyar Péter idegesen reagál, amikor alelnökéről akarják kérdezni.

Magyar Péter és Tarr Zoltán Fotó: MTI/Purger Tamás

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy a Tarr Zoltán egy fórumon elismerte, hogy titkolózniuk kell a választásokig, különben megbuknak, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána „mindent lehet”. Ezek után a Tisza Párt alelnöke szinte eltűnt a nyilvánosság elől, csakúgy, mint Kulja András, aki látványos vereséget szenvedett Takács Pétertől egy televíziós vitában.

Így mondhatni, már bevált gyakorlat a Tisza Pártnál, hogy kispadra kerülnek azok, akik rontják a baloldali párt esélyeit, például azzal, hogy kikotyogják a titkokat, mint ahogyan Tarr Zoltán tette.

Feltehetően a hasonló váratlan igazságbeszédek visszaszorítása miatt is kapott a közelmúltban a Tisza Párt alelnöke maga mellé egy új kommunikációval is foglalkozó asszisztenst ráadásul nem is akárhonnan. Cmarits Milán korábban a 444 gyakornoka volt, Facebook-oldalán pedig egyebek mellett O1G-s profilképpel hirdeti kormányellenes nézeteit.