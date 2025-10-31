október 31., péntek

Nem hitt a fülének

1 órája

Különleges meglepetés érte Szijjártó Pétert (videó)

Címkék#meglepetés#Szijjártó Péter#születésnap#Üzbegisztán

MW
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

A külgazdasági és külügyminisztert üzbegisztáni látogatása során különleges meglepetés érte: 

magyarul énekelve köszöntötték fel születésnapja alkalmából

– szúrta ki a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter meghatódott a gesztuson

Hát, ilyen sem volt még… Köszönöm! 

– írta a tárcavezető, aki a közösségi oldalán is megosztotta az eseményről készült videót.. 

 

