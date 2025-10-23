1 órája
Orbán Viktor: a Békemenet Európa legfontosabb politikai mozgalma (élő)
A Békemenetet is külön köszöntötte a Kossuth téren Orbán Viktor október 23-án. A miniszterelnök beszédében Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte, akik képesek voltak kormányon tartani 16 éven keresztül Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát.
Orbán Viktor kormányfő ünnepi beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartott megemlékezésen az Erzsébet téren 2021. október 23-án
Viktor, Viktor! skandálás köszöntötte az október 23-i állami ünnepség színpadán Orbán Viktort. A miniszterelnök egy percig el sem tudta kezdeni a beszédét, akkora tapsot kapott. – Ez már az űrből is látszik – utalt a tömeg nagyságára a miniszterelnök beszéde elején. – Isten hozta a szabadság vándorait – köszöntötte az ünneplő magyarokat Orbán Viktor. Így méltatta az ünneplőket: zászlót, hitet, és reményt hoztatok magukkal, éppúgy, mint 1956-ban – írja a Magyar Nemzet.
Zászlók
– Ma nem fegyver dördül, hanem ének szól. Nem vér hullik, hanem zászlók lobognak – tette hozzá. A kormányfő kiemelte, hogy megmutatják a világnak, Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét és bármikor képes újakat teremteni.
Isten hozta a Békemenetet, Magyarország legnagyobb politikai erejét – fogalmazott Orbán Viktor, majd a békemenetet Európa legnagyobb nemzeti mozgalmának nevezte.
Mint fogalmazott, 16 évig, és ki tudja még meddig képesek voltak kormányon tartani Európa egyetlen konzervatív és nemzeti kormányát, képesek voltak megalkotni Európa egyetlen nemzeti alkotmányát, képesek voltak megvédeni a határokat, és Magyarországot megtartani Európa migránsmentes országaként.
Képesek voltak emellett egyetlenként kizavarni az iskolából az LMBTQ-aktivistákat, megvédve ezzel a gyerekeket. A kormányfő köszönetet mondott mindezekért.
Azt mondta, Európa számos pontján mindent megtennének egy ilyen országért. Azt mondta, nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, sem éveket az életünkből, mert a magyarok kiálltak magukért.
Úgy vélekedett, méltó és igazságos, hogy éppen a Békemenet ünnepli a Kossuth téren a forradalom őseit. Ez volt az a pillanat, amikor egy nemzet újra hinni mert önmagában. Azt mondta, nincs lehetetlen, csak kishitű, és cselekvőképtelen kormányok vannak. Ezért ma nem csak emlékeznek, hanem folytatják, amit az '56-osok elkezdtek.
Itt nézheti élőben a miniszterelnök beszédét:
Rákay Philip köszöntötte a megjelenteket a Kossuth téren 13 óra után 16 perccel, külön a Békemenet résztvevőit. – Isten hozta a határon túli magyar testvéreinket is – emelte ki Rákay, hozzátéve: nélkületek fél emberek vagyunk.
Ezután egy kisfilmet vetítettek le, amiben '56-osok meséltek arról, milyen volt a forradalomban részt venni, és üzentek a fiataloknak is.
A békemenet hatalmas tömege tizenegy órakor indult el az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezett a Kossuth térre a kormányfő beszédére.
Az utóbbi években Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédeiben többször is a nemzetközi folyamatokra és azoknak a Magyarországra gyakorolt hatásairól értekezett.
Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában
– fogalmazott tavaly a miniszterelnök.
A legutolsó békemenetre 2024-ben az európai parlamenti választások előtt került sor, amelyen a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. A 2022-es békemenethez hasonlóan ezen az eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.
Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme
– fogalmazott a tavaly júniusi békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor
Jellemző, hogy a békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg számú résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy
a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.