2 órája
Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolti bácsi karakterét
Kocsis Máté leleplezte a bukott baloldali politikust, aki egy kuruzslóval közösen alkotta meg a Szőlő utcai botrányban használt „Zsolt bácsi” figuráját.
Juhász Péter
Forrás: MTI
Fotó: Mohai Balázs
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán új bejegyzést osztott meg a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében. Mint írta, Juhász Péter a nem létező ózdi gyermekotthon pedofil rémtetteiről szóló lejárató videójában szándékosan eltitkolta, hogy kitől szerezte az információt. Ahogy azt is, hogy a rágalmazás alapját képező hangfelvételen ki beszél. Juhász az illetőt csak „Lajosnak” nevezte.
De ki is valójában az ember, aki Juhász Péterrel közösen megalkotta a »Zsolti bácsi« karaktert?
– tette fel a kérdést Kocsis.
Kiemelte, hogy múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kapott egy magánszemélytől az eltitkolt „Lajosra” vonatkozóan. Ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált a frakcióvezető számára, miután beszélt olyanokkal, akik személyesen is ismerik.
Kocsis tudatta, hogy
ezt az embert Látó Jánosnak hívják.
Ismertette, hogy Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét.
A frakcióvezető állítása, hogy
Látó és Juhász alkotta meg a „Zsolt bácsi” képzelt karakterét.
A politikus részletesen bemutatta Látó Jánost, aki szerint az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa. Emellett Látó kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. A prédikációk pedig a Youtube-on, a gardróbszekrénye előtt zajlanak.
Látó a prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik
– tudatta Kocsis.
Beszámolója szerint Látó János büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina, majd meggyógyult. Látó szerint orvosi zárójelentés is van a csoda tételről. De Látó azt is mondta magáról, hogy visszanövesztett egy elsorvasztott agyat is.
Kár, hogy nem a sajátját
– jegyezte meg Kocsis.
De kiemelte azt is, hogy Látó János magát prófétaként nevezi meg, aki saját bevallása szerint 13 évig élt démoni befolyás alatt. Juhász Péter lelkészként és papként szokott hivatkozni rá, Kocsis szerint ezzel megsértve a lelkészeket és a papokat.
Látó János nagy rajongója a Tisza pártnak, biztos innen jött neki az is, amikor egy beszédében büdösnek hívott egy embert, akiért imádkozott
– fogalmazott a frakcióvezető.
Úgy véli, hogy nyilvánvalóan egy futóbolondot használt fel Juhász Péter arra, hogy elindítsa a „Zsolt bácsizást”, és ezzel megtévessze az ország közvéleményét. A frakcióvezető szerint már csak az a kérdés, hogy mi lehetett a „deal” Látó és Juhász között. Végül megjegyezte, hogy
mindezt az oknyomozásban máskor oly szorgos liberális sajtó is kideríthette volna, csak hát most nem állt érdekükben.