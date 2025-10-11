október 11., szombat

Szürreális

38 perce

Kínos helyzetből próbálja kivágni magát Magyar Péter (videó)

Címkék#Orbán Viktor#aláírásgyűjtés#Magyar Péter

A pesterzsébeti piacon Orbán Viktornál tolongtak az emberek, míg a Tisza Párt standjára senki sem volt kíváncsi. Magyar Péter azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy állítja: a tiszás stand sokkal többeket érdekelt, mint a miniszterelnök beszéde.

MW
Kínos helyzetből próbálja kivágni magát Magyar Péter (videó)

Magyar Péter országjárása Pákozdon

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Hallucinál: Magyar Péter szerint rájuk többen voltak kíváncsiak a pesterzsébeti piacon, mint Orbán Viktorra” – jegyezte meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század intézet vezető elemzője. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel a miniszterelnök. A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon beszédet is mondott, és ott jelentette be, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

A miniszterelnök a TikTok-csatornájára is feltöltött egy videót, amelyen az látszik: a tiszások irigykedve nézik a miniszterelnök körül tolongó tömeget, míg az ő standolásuk érdektelenségbe fullad. Magyar Péter azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy állítja: a Tiszás stand sokkal többeket érdekelet, mint a miniszterelnök beszéde. Azonban a helyszínen készült fotók és videók magukért beszélnek. 

@viktor_a_tiktokon Egyre többen vagyunk. A végén mindenki hazatalál 🇭🇺🇭🇺❤️ #orbanviktor #miniszterelnok #Tisza #MagyarPéter #Fidesz ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

