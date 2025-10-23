október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

13°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álhírekkel szemben

1 órája

Az amerikaiak nem mondtak le a békecsúcstalálkozóról, egyedül az időzítés a kérdés (videó)

Címkék#Oroszország#békecsúcstalálkozó#Szijjártó Péter#Egyesült Államok

Az Egyesült Államok nem mondott le a Budapestre tervezett békecsúcstalálkozóról Oroszországgal, az időzítés kérdéses egyedül, viszont az előkészítés az álhírekkel szemben továbbra is folyamatban van – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban az amerikai kollégájával folytatott találkozóját követően.

MW
Az amerikaiak nem mondtak le a békecsúcstalálkozóról, egyedül az időzítés a kérdés (videó)

Donald Trump és Vlagyimir Putyin kezet fog az amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf–Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben, 2025. augusztus 15-én

Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool

Fotó: Gavriil Grigorov

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Marco Rubióval folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem adta fel a békecsúcs megrendezésére irányuló törekvését, az egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban az időzítés, ugyanis azt szeretnék, ha a találkozó igazi eredményt tudna hozni, amely mindenki számára megnyugtató és közelebb hozhatja a hosszú távon fenntartható békét Közép-Európában.

SZIJJÁRTÓ Péter; RUBIO, Marco
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozója Washingtonban 2025. október 22-én
Fotó: - / Forrás: MTI/KKM

Tehát az nem kérdés, hogy akarnak-e béke-csúcstalálkozót. Az sem kérdés, hogy lesz-e. A kérdés csakis az időzítés, hogy mikorra sikerül az előkészítést egy olyan fázisba hozni, hogy a csúcstalálkozó egészen biztosan valami pozitív eredménnyel tudjon végződni a béketeremtés szempontjából

– mondta.

„Ez azt is jelenti, hogy az előkészületek folyamatosak. Azaz hamisak azok a hírek, álhírek, híresztelések, amelyek arról szóltak, hogy itt megszakadtak volna a tárgyalások, feladták volna az előkészületeket, és ennyi lett volna az egész. Ez nem igaz, ez hazugság, ez álhír” – folytatta.

Az előkészítés továbbra is zajlik. A két külügyminiszter kapcsolatban van egymással, s folytatják azt a munkát, amelynek nyomán el kell jutni majd oda, hogy egy békecsúcstalálkozó sikeres tudjon lenni

– tette hozzá, és úgy vélekedett, hogy mindez „a békepártiaknak nagyon jó hír, a háborúpártiaknak rossz hír”.

Az, hogy ha sikerül előkészíteni a békecsúcstalálkozót, akkor az Budapesten lesz, nem is kérdés. Tehát ez fel sem merül kérdésként, az amerikaiak továbbra is nagyon nagyra becsülik, értékelik Magyarország békepárti politikáját (…) Értékelik, hogy Magyarország minden létező módon megpróbál hozzájárulni a béke megteremtéséhez Közép-Európában

– fogalmazott.

„Abszolút barátként és szövetségesként kezelnek minket, s ez igaz kormányzati, intézményi szinten és igaz személyi vonatkozásban is. Tehát azt is elmondta a kollégám, hogy az Egyesült Államok elnöke Magyarország miniszterelnökét abszolút a barátjának, a szövetségesének tartja, és nagyon várják egyébként a miniszterelnök látogatását majd november elején itt, Washingtonban” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy 

szó volt Orbán Viktor tervezett látogatásáról is, és aláhúzta, hogy Donald Trump számít a magyar miniszterelnök meglátásaira az ukrajnai háborúval összefüggésben. 

Fontosak vagyunk ebből a szempontból az amerikaiaknak, Marco Rubio ezt is világossá tette most a számomra

– tudatta.

Valamint bejelentette, hogy a vizit során olyan nagy megállapodást fognak aláírni, amely új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést, ennek részleteit sikerült tisztázni.

Kifejtette, hogy Magyarország a nukleáris kapacitásai bővítésében érdekelt, és ennek során számítanak az Egyesült Államokra, az amerikai technológiára is. Emlékeztetett arra, hogy a jövőben az orosz mellett amerikai nukleáris fűtőelemeket is vásárolni kívánnak, illetve tárgyalnak a kis moduláris atomreaktorok esetleges beszerzéséről is.

Emellett lesz egy védelmi ipari, biztonsági típusú része és egy klasszikus gazdasági beruházási fejezete is ennek az együttműködési programnak

– tájékoztatott.

„Azt hiszem, hogy ez egy olyan gazdasági-energetikai együttműködési csomag, amely az egész magyar-amerikai együttműködést egy egészen új dimenzióba fogja léptetni. Ez nagyon fontos mérföldkő lesz, amire szükség is van azért, mert az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság alapvetően rontotta el az európai-amerikai együttműködést a gazdaság terén európai szempontból, és így a Brüsszel által okozott károkat valahogy semlegesíteni kell” – összegzett.

És ezeket a károkat úgy lehet semlegesíteni, kiiktatni, kezelni, hogyha az amerikaiakkal külön egy nagy kétoldalú gazdasági-energetikai együttműködésbe tudunk belevágni

– zárta mondandóját.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu