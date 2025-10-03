Antidemokratikus előválasztást tervez Magyar Péter

Miközben Magyar Péter rendszeresen dicsekszik azzal, hogy Európában egyedülálló rendszerben választják ki a Tisza Párt képviselőit, a folyamat egyre inkább antidemokratikussá válik lapunk információi szerint.

A Tisza Párt elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is.

Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében. Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni

– mondta el a Magyar Nemzet informátora. Az illető az előválasztás kapcsán elmondta, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz ott.

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge, és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul fog menni, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja majd, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– jelentette ki a lap forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Amint arról már korábban is beszámolt a Magyar Nemzet, elfogyott a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon.

Magyar Péter szerint ennek oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb blamának.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, ezt pedig a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolják.

