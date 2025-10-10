október 10., péntek

Tisza Világ

2 órája

Adatszivárgási botrány: Radnai Márk találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel

A Tisza Párt elnöke, Radnai Márk lebuktatta a főnökét. Újabb bizonyíték látott napvilágot arra vonatkozóan, hogy ukrán szál szövi át a botrányos Tisza Világ mobilapplikációt.

MW
Adatszivárgási botrány: Radnai Márk találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel

Radnai Márk és Magyar Péter

Forrás: Magyar Nemzet

Újabb, az ukrán szálat megerősítő részlet derült ki a botrányos Tisza Világ applikációval kapcsolatosan. A Mandiner cikke szerint ugyanis Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban arról beszélt, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel

– idézte Magyar bizalmasát a cikk szemléjében a Magyar Nemzet. 

A portál szerint a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.

Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,

Magyar Pétert legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.

A Tisza adatszivárgási botrányával kapcsolatos részletekre is kitér a cikk, amit IDE kattintva olvashat el. 

