A miniszterelnök bejelentette: jön az Orbán–Trump-találkozó (videó)
Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott exkluzív interjút. A kormányfő az egyiptomi békecsúcsról, a közelgő EU-csúcsról, és a magyar válogatott meccséről is beszélt.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor a Mandinernek nyilatkozva elmodta, szombat este tudta meg, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta a Sarm es-Sejk-i békecsúcsra Egyiptomba. Mint mondta, ez azért volt meglepő, mert tudta, hogy Donald Trump Egyiptomba utazik, de hogy lesz egy ilyen csúcstalálkozó, az nem volt tudott dolog – írja a Magyar Nemzet.
Mint mondta,
ezek bonyolult és régi sérelmekről szóló ügyek. Az, hogy eljön az amerikai elnök az izraeli parlamentből egy csúcsra, és ott le tud ülni egy olyan megállapodást aláírni, amin a török, az egyiptomi, és a katari vezetők vannak jelen, és ezzel a megállapodással megerősítik azt a megállapodást, amit az izraeliek írtak alá a Hamásszal, ezt összehozni, ahhoz nagyon szerencsés csillagállás kell. Úgy gondolom, hogy szombat este gondolták úgy az amerikaiak, hogy hétfőre állnak majd szerencsésen a csillagok, és ezt a pillanatot nem szabad elengedni
– tette hozzá.
Orbán Viktor kiemelte, hogy
nagyon bonyolult egy ilyen tárgyalási folyamat, különösen, hogyha déli országok vesznek részt egy ilyen tárgyalássorozatban, ott minden változik az utolsó pillanatban. Így bármennyire is meglepő, ehhez a sikerhez ehhez az amerikai elnöktől alázat is kellett
– tette hozzá.
Orbán Viktor részvételét a békecsúcson a közvélemény nagy része diplomáciai sikerként értékeli, ugyanakkor vannak olyan ellenzéki hangok, amelyek nem tudják hova tenni ezt. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kiemelte:
Igen, nem olyan egyszerű nekik, de messze vannak az eseményektől. De az igazság az, hogy ott volt a helyünk. Tehát mi azért voltunk ott, mert ott volt a helyünk. Mióta Trump elnök visszatért, azóta a világban formálódik egy világhálózat, olyan emberekből, olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét.
A miniszterelnök kiemelte: ezek az emberek Trump elnök úr körül gyűlnek össze, ott az erő, ott van a képesség, és ennek a hálózatnak Magyarország része.
Akkor is a béke oldalán álltunk, amikor nem volt ilyen hálózat, csak most már van is egy ilyen hálózat. És ez nem korlátozódik Európára, sőt a nyugati világra, hanem vannak benne keleti emberek is
– tette hozzá.
Mint emlékeztetett: a legutóbbi néhány hétben ezért járt az Emirátusokban, volt Katarban, és találkozott a türk államok vezetőivel.
Tehát van egy hálózat, nincs bejelentve, nincs megalakítva hivatalosan, de mi tudjuk egymásról, hogy ki az a lassan most már több mint egy tucat olyan vezetője a világnak, aki békeügyben segíti egymást, illetve leginkább segíti az amerikaiakat
– fejtette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton
Annak kapcsán, hogy mely európai vezetők vettek részt a békecsúcson, Orbán Viktor elmondta, voltak európai vezetők, akik azért voltak ott, mert a súlyuk miatt ott kellett lenniük. A briteknek mindig is volt befolyása, hiszen gyarmattartók voltak azon a környéken, a franciák szintén, és az olaszoknak is. És nem lehet úgy meghívni a franciákat, meg az angolokat, hogy nem hívjuk meg a németeket – tette hozzá.
Mi azért voltunk ott, még egyszer mondom, mert jómagam, mint magyar miniszterelnök, annak a békepárti hálózatnak vagyok a része, és a magyar külpolitika a békepártiságáról híres az egész világon, akik minden konfliktusban, akikre minden konfliktusban lehet számítani, hogyha valamit tenni kell, ha valamire szükség van, akkor állnak rendelkezésre. Tehát ha béke ügyéről van szó, Ukrajnától Ciszjordániáig, akkor a magyarokra lehet számítani
– emelte ki.
Orbán Viktor azt is megjegyezte,
„mi nem tolakodunk sose előre. Ide sem én jelentkeztem, ide sem Magyarország jelentkezett. Mi tudjuk a helyünket, mekkora az ország, mekkora a befolyása, milyen képességeink vannak. De amikor a béke ügyéről van szó, és szükség van ránk, akkor lehet is ránk számítani”.
Hamarosan jön az Orbán–Trump találkozó
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy hamarosan ismét talákozik az amerikai elnökkel.
Találkozó az lesz. Nem is olyan soká
– mondta, és hozzátette:
Van időpont is és a tárgyalási tematika is 80 százalék körüli állapotban van. Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék 20 százalékról is, akkor az amerikaiakkal közösen eldöntjük, hogy mikor jelentjük be a találkozót, és akkor ez létre fog jönni.
A talákozó leginkább gazdasági kérdésekről fog szólni, a kettős adóztatás kérdése az egyik legnagyobb harci kérdés”.
Az amerikai–magyar és az ő és Donald Trump kapcsolatáról szólva Orbán Viktor megjegyezte:
2015 vagy '16 óta dolgozom együtt az amerikai elnökkel. Most a méretkülönbségeket figyelembe véve nem nevezném egyensúlyban lévőnek ezt az együttműködést, de az amerikai elnököt legalább egyszer már mindenki elárulta. Az egyetlen kivétel Magyarország. Tehát amikor ő elvesztette a választást, akkor hirtelen mindenki lefalcolt, eltűnt, mindenki a Biden-féle adminisztráció kegyeit kereste. Magyarország nem.
Hozzátette,
Magyarország szívesen működött volna együtt a Biden-adminisztrációval is, de olyan elvi ellentétek merültek fel, hogy ez nem működött. Magyarország nem értett egyett a demokrata kormányzattal a legfontosabb kérdésekben, mint a migráció, családvédelem és a béke.
A politikában, mint a mindennapi életben a barátságok így épülnek, az egymás melletti kitartás hozza a barátságot. Utána jönnek az államérdekek. A barátság nem azt jelenti, hogy bármit megteszünk a másiknak. Hát én sem fogok megtenni bármit senkinek, csak ami a magyarok érdekében áll, mert akkor már bejönnek a politikai meg az államérdekek szempontjai. És a személyes szimpátia fontos, rásegít a dolgokra, de a dolgok lényegében kell egyetérteni, ha a dolgok lényegében eltérnek a nemzetek érdekei, akkor semmilyen barátság sem tudja azt áthidalni. Tehát nekem, miközben vannak az elmúlt 20 évben kiépített nagyon komoly baráti kapcsolataink és kapcsolataim, azért mindig Magyarország az első
– emelte ki a miniszterelnök.
Trump már Ukrajnában is békét teremtett volna
Az orosz–ukrán háború kapcsán a miniszterelnök kijelentette, neki erről „nagyon nyers” véleménye van:
Az ukrán-orosz háború ügyében Trump elnök úr már régen békét teremtett volna, hogyha a színfalak mögül az európaiak nem lázítják folyamatosan Zelenszkijt. Ez a helyzet. Tehát ha az európaiak nem mennének szembe a Trump-féle politikával, hanem egy hajóban eveznénk európaiak és amerikaiak, akkor már béke lenne. De az európai vezetők folytatni akarják a háborút. Kifejezetten háborús álláspontjuk van, háborús stratégiájuk van, háborús tervük van, erről nyíltan beszélnek is, és azon dolgoznak, hogy a béke oldaláról Trump elnököt áthúzzák a háború folytatásának oldalára. Ha nyugati egység lenne, már béke lenne az ukrán-orosz fronton.
Mint mondta, erről Trumppal is szokott beszélni, ezt neki is el szokta mondani.
Ő most éppen fegyvereket ad el Európának, akik majd jó pénzért persze, akik majd odaadják azt Ukrajnának. Az amerikai elnöknek a nevében nem vagyok hivatva bármit is mondani, tehát nem vállalkozhatom, de azt nyugodtan mondhatom, hogy az amerikaiak ezzel jól jártak. Tehát az amerikaiak kiszálltak az ukrán-orosz háborúból, nem adnak egy fillért se. Mi európaiak meg vagyunk olyan szerencsétlenek, hogy a pénzünket vagy direktbe elküldjük Ukrajnába, vagy veszünk amerikai fegyvereket, és azt küldjük el oda. Az amerikaiak meg köszönik szépen, kérnek egy kávét
– tette hozzá.
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet október 23-án
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a jövő héten, az október 23-i békemenet után egyből indul az uniós csúcstalálkozóra, amelynek egyik fő témája lesz a befagyasztott orosz vagyon felhasználása.
Az orosz befagyasztott vagyon ügyében konzultáción vagyunk az oroszokkal, ott szeretnék világosan látni. Mert nyilvánvalóan, ha hozzányúlnak az oroszok pénzéhez, ami önmagában számos jogi problémát vet föl, akkor orosz ellenintézkedések lesznek. És én szeretném látni, hogy milyen orosz ellenintézkedések lesznek. Mondjuk az Oroszországban működő magyar cégektől a vagyont elveszik-e, befagyasztják-e, lesznek-e ellenlépések magyar cégekkel szemben, hogyha mi ehhez hozzájárulunk. És ezt én nyíltan meg akarom beszélni, ez zajlik is egyébként az oroszokkal
– fejtette ki.
Mint mondta, tisztázni kell, hogy egy ilyen lépésnek mik lennének a következményei.
Szoboszlai gólja is szóba került
Az interjúban szóba került a kedd esti portugál–magyar világbajnoki selejtező futball mérkőzés is, és hogy erős hetünk van, hiszen az egyiptomi nemzetközi békecsúcson Donald Trump amerikai elnök „nagyszerű embernek nevezte” Orbán Viktort, valamint az utolsó percben Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya egy bombagóllal egyenlített a portugálokkal vívott mérkőzésen Lisszabonban. Arra a kérdésre, melyik a fontosabb pillanat, Orbán Viktor azt felelte, hogy
mindig az a legfontosabb pillanat, aminek a legtöbb ember örül. A legtöbb magyar ember tegnap (kedd – a szerk.) a 91. percben örült igazán.
Majd arra a kérdésre, hogy realitás-e, hogy a magyar csapat kijusson a VB-re, a kormányfő azt mondta, hogy
nehéz erről véleményt mondani, mert ehhez mindenki ért Magyarországon. Szerintem az, hogy a csoportból második helyen továbbmegyünk, az most már nagy valószínűséggel megfogadható az irodákban is. De még hátra van két egy meccses kör, azok nehezek lesznek. Ott bármi történhet
– hangzott el.