A külügyminiszter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett

Szijjártó Péter a bejegyzéshez ezt írta: Készülődés ezerrel, a vonalban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai főtanácsadója.

Szijjártó Péter Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztetett Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Trump és Putyin budapesti találkozója fájdalmas csapás Brüsszelnek

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, a szuperhatalmak magyarországi csúcstalálkozója hatalmas elismerés Orbán Viktornak, ugyanakkor súlyos presztízsveszteség az Európai Uniónak. Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti megbeszélése újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország nemzetközi súlya és diplomáciai mozgástere tovább erősödik.