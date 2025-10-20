A Fidesz–KDNP stabilan vezet a Tisza Párt előtt az egyre élesedő kampányban

A Fidesz–KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előrelépni – derült ki az Alapjogokért Központ felméréséből, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP a Tisza előtt

Forrás: Alapjogokért Központ

A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat.

Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika: édesanyáknak járó szja-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon start program, szépkorúak számára élelmiszer-utalvány, fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel és békeorientált külpolitika.