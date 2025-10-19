Már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé

Rétvári Bence közleményében kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze. Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.

A változás fő nyertesei a gyerekek, mert így rájuk több figyelem hárul

– emelte ki az államtitkár.

Rétvári Bence, Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

Tájékoztatása szerint

az egymillió forint feletti fizetéssel rendelkező 6008 pedagógus közül 2189 nem vezető beosztású, 2014 igazgató és 1805 igazgatóhelyettes.

A tanári béremelés tavaly 32,2 százalékos, idén januárban 21,2 százalékos mértékű volt. Ezt növelte az idén szeptembertől folyósított teljesítménybér. Ez az igazgatók értékelése alapján megállapított teljesítményértékelés után járó illetményemelés. Az első megemelt bért október első napjaiban kapták meg a tanárok, tanítók – ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta:

négy év alatt megduplázódott a tanárok, tanítók, óvónők bére. A történelmi léptékű béremelésnek köszönhetően a tanári átlagbér idén eléri a 850 ezer forintot.

Jelezte, hogy a béremelés folytatódik: januárban annyival fognak emelkedni a tanárbérek, amennyivel a diplomás bérek emelkedtek.