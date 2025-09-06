szeptember 6., szombat

Lázadás

1 órája

Katonák és civilek tüntettek Kijevben Zelenszkij ellen

Címkék#Volodimir Zelenszkij#Kijev#tüntetés#törvényjavaslat

Több százan demostráltak az ukrán főváros Függetenség terén szeptember 5-én, hogy kifejezzék tiltakozásukat az új törvényjavaslatok ellen, amelyek szigorúbb büntetéseket vezetnének be a katonákkal szemben. „A szolgálat nem rabszolgaság” – skandálta a tömeg. Ez már a második tömeges tüntetés Zelenszkij törvénycsomagjai ellen. e tiltak

MW
Katonák és civilek tüntettek Kijevben Zelenszkij ellen

Fellázadtak az ukránok Zelenszkij ellen

Forrás: MTI/AP

Fotó: Efrem Lukackij

Ez már a második ilyen tüntetés az idei nyáron: júliusban tömegek vonultak utcára, miután a parlament sietve megszavazott – és Volodimir Zelenszkij elnök aláírt – egy törvénycsomagot, amely felszámolta az ország független korrupcióellenes intézményeit – emlékeztet a Magyar Nemzet.  

Százak kijev utcáin: Zelenszkij ellen lázadnak a civilek és katonák
Forrás:  Magyar Nemzet

A Kijevben pénteken lezajlott tiltakozás célkeresztjében két előterjesztés áll

  • a 13260-as számú törvényjavaslat, amelyet szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban már megszavazott, visszaállítaná a katonák büntetőjogi felelősségét az illegális fegyverhasználatért; 
  • a 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.

– számolt be a The Kyiv Independent nyomán a lap. 

A résztvevők transzparenseken üzenték: 

„Az elnyomás nem fegyelem”, illetve „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”. Követelték a két javaslat elutasítását, a szolgálati feltételek egyértelmű meghatározását, valamint egy katonai ombudsman kinevezését

– áll a cikkben, amely az Ukrajnában folyamatosan zajló kényszersorozásokra is felhívja a figyelmet. 

A teljes cikket és a tüntetésről készült videót ide kattintva éri el. 

 

