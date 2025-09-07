A polgármester eltűnése miatt tiltakoznak egy ukrán faluban (videó)

Az Origo cikke szerint szeptember 6-án Bodnariv ukrán faluban több mint száz helyi lakos tiltakozott a kényszersorozás ellen. A demonstrációt az váltotta ki, hogy a község vezetőjét, Oleg Drogomireckijt szeptember 3-án hajnalban, egy légiriadó idején, hivatalos értesítés nélkül vitték el ismeretlenek. A tiltakozók petíciót indítottak, és útlezárással követelték a polgármesterük visszahelyezését.