Trump maffiatörvényhez nyúlhat Soros György ellen
Egy friss, 95 oldalas jelentés szerint Donald Trump amerikai elnök Soros György liberális filantróp ellen léphet fel a RICO-törvény – az úgynevezett maffiatörvény – segítségével – írta elemzésében a Tűzfalcsoport.
Soros György és Donald Trump
Forrás: AFP
A Capital Research Center (CRC) jelentése szerint a milliárdos nagyadományozó George Soros több mint 80 millió dollárt juttatott olyan szervezeteknek, amelyek dicsőítették a terroristákat vagy erőszakos tiltakozásokra buzdítottak Amerikában – írta elemzésében a Tűzfalcsoport, amely kiemelte:
A CRC jelentése szerint Soros – Open Society Foundation nevű alapítványán keresztül – több tízmillió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek az FBI definíciója szerint belföldi terrorizmusnak minősülő tevékenységeket folytatnak vagy támogatnak. A leleplezés akkor történt, amikor a hatóságok baloldali szervezeteket vizsgálnak a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával kapcsolatos lehetséges kapcsolatok miatt az Utah Valley Egyetemen.
A CRC megjegyezte, hogy 2020 óta az Open Society Foundation 400 000 dollárt adományozott a Center for Third World Organizing (CTWO) szervezetnek, amely azzal büszkélkedik, hogy a George Floyd-lázadások idején „az utcán harcolt az emberekkel”.
A CTWO radikális csoportokat tömörített központjába, köztük a Ruckus Society-t, amelynek alapítói és képzési anyagai olyan taktikákat támogatnak, amelyek „lehet, hogy törvényen kívül esnek
– állítja a CRC.
A hálózat tagjai között van a BlackOUT Collective is, amely társszerzője egy Hamász-párti útmutatónak, amely dicsőíti az október 7-i támadásokat, és hivatkozik a Ruckus Society kézikönyvére, amely olyan taktikákat népszerűsít, mint a vagyonrombolás és a blokádok
– hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport, amely azt is kiemeli:
Az Open Society Foundations 1 850 000 dollárt nyújtott a Dream Defendersnek és 18 millió dollárt a Movement for Black Livesnek, amely a BlackOut Collective-vel együttműködve készítette el a Hamász-párti útmutatót, a CRC jelentése szerint.
A Daily Caller beszámolója szerint Soros alapítványai 200 000 dollárt adományoztak a Dissentersnek, a feltételezett Hamász-párti útmutató másik társszerzőjének. A Dissenters a Shut It Down for Palestine koalíció támogatójaként szerepel, amely a CRC szerint dicséri az autópályák és hidak lezárását, valamint az izraeli fegyvergyártók megcélzását, és a National War Tax Resistance Coordinating Committee-vel együttműködve támogatja az amerikai védelmi tevékenységekhez kapcsolódó adók illegális elkerülését.