Tízéves a küzdelem az illegális migráció ellen (videó)

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában a migrációs válság tíz évének tanulságairól beszélt: a röszkei határzártól a nyugat-európai terrortámadásokig, a brüsszeli kettős mércétől a magyar biztonságpolitikáig elemezte, miért volt igaza Orbán Viktornak 2015-ben, és miért van igaza ma is.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője a műsor elején emlékeztetett arra, hogy kettős évfordulóról beszélhetünk. Tíz éve mondta Angela Merkel azt, hogy Wir schaffen dast (meg tudjuk csinálni). Megnyitották a határokat, jöjjön boldog-boldogtalan ellenőrzés nélkül. És ehhez képest amire ma emlékezünk, az ennek az európai globalista migrációfelfogásnak valójában pont az ellenpontja, ez pedig Röszke. Akkor volt az úgynevezett röszkei csata.

Elkészült Magyarországon válaszként a 2015-ös migrációs válságra a határzár, és a magyarok világos véleményt mondtak arról, hogy a határokat meg kell védeni, és Magyarország nem válhat bevándorlóországgá.

Algériai migránsok egy mallorcai parkban

Fotó: Jaime Reina / Forrás: AFP

Biztosan emlékeznek még a nézők, hallgatók azokra, azoknak a napoknak a képeire, amikor tucatjával főleg fiatal férfiak a világ minden tájáról szinte kövekkel, botokkal támadtak a magyar határőrökre azért, hogy bejöhessenek Magyarországra, nem tisztelve sem a magyar jogszabályokat, sem pedig azokat az elemi magatartásszabályokat, amiket elvárunk bárkitől, aki Magyarországra, illetve Európába érkezik – mondta Farkas Vajk. Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője szerint az, hogy a magyar kormány ilyen határozott álláspontot képvisel pont abból következik, hogy akkor, tíz évvel ezelőtt képes volt felismerni a nemzeti kormányzat a migráció veszélyét.

Akkor ugye mi voltunk a legnagyobb ellenség, a magyar kormány volt a legnagyobb ellenség egész Európában.

Azóta a kormányzatok felismerték azt, hogy itt valami más történt, mint amit ők először gondoltak, és egyre növekszik azoknak a hangoknak a száma, akik azt mondják, hogy tíz évvel ezelőtt Orbán Viktornak igaza volt. Farkas Vajk felidézte, hogy Nyugat-Európában először karácsonyfát próbáltak eltávolítani a migráns kisebbség miatt, később pedig a tömegbe is belehajtottak.

A terrorizmus és a terrorcselekmények annyira mindennapossá váltak, hogy szinte felsorolni is nehéz sajnos, hogy mennyi minden történt Párizstól kezdve Nizzán át Barcelonáig, Németországig. Rengeteg a terrorcselekmény. Ha az elmúlt tíz évről beszélünk, több százan haltak meg terrorcselekmények, iszlamista terrorcselekmények következtében, és akkor itt még nem is beszéltünk arról, hogy a hatóságok, rendvédelmi szervek mennyi terrorcselekményt hárítottak el.

Az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője szerint Spanyolországban évek óta 4-es szinten áll a 5 fokú terrorkészültségi skálán, és folyamatosan nő azoknak a száma, akiket terrorista bűncselekmény vagy annak előkészítése miatt tartóztatnak le, egyre fiatalabb elkövetők bevonásával. A szakértő szerint a terrorizmus mára a nyugat-európai nagyvárosok mindennapjainak része.

Ezzel szemben Magyarországon az elmúlt tíz évben egyetlen terrorcselekmény sem történt, senki nem halt meg, ami a határok szigorú védelmének és a 2015-ös kormányzati döntéseknek köszönhető.

Farkas Vajk elmondta, hogy korábban a Kossuth Rádióban dolgozva többször foglalkoztak a migráció és a határbiztonság témájával. Hangsúlyozta: ma már sok magyar állampolgár számára természetes, hogy a határon csak engedéllyel lehet belépni, pedig ez korábban nem volt evidencia.

A szakértő rámutatott: míg Magyarország a határok szigorú védelmét választotta, Nyugat-Európában, például Spanyolországban a szocialista kormány kifejezetten migránsprogramot folytat, 2027-ig egy millió új bevándorlót várnak az országba.

Farkas Vajk szerint Magyarországon ma alapvetés, hogy csak az léphet be, akinek joga van, és a határokat meg kell védeni. Európában azonban ez nem evidencia: egy rossz döntés könnyen felboríthatja a békés, biztonságos valóságot. Nyugat-Európa példája is mutatja, hogy egyszerre milliókat beengedni visszafordíthatatlan következményekkel jár.

Csak egy érdekes adat: az elmúlt tíz évben 20 millióval nőtt az Európai Unióban azoknak a lakosoknak a száma, akik nem az Európai Unióban születtek.

A migrációs válság elbagatellizálása

Farkas Vajk szerint a legfontosabb eszköz a tájékoztatás azokkal szemben, akik a migráció problémáját elbagatellizálják, mint például 2015–16-ban egyes szocialista képviselők. Hangsúlyozta, hogy felnőtt egy generáció, amely már nem emlékszik azokra a nehéz napokra, és Magyarország az elmúlt tíz évben meg volt kímélve a migráció súlyos hatásaitól. Kiemelte, hogy fontos megmutatni, mi történik a határokon túl, és felhívta a figyelmet a migráció hosszú távú, visszafordíthatatlan következményeire, valamint a népakarat szerepére a döntések meghozatalában.

Tehát az, hogy a magyar kormányzat úgy cselekszik, ahogy cselekszik, az azért van, mert a magyarok egyértelmű döntést mondtak tíz évvel ezelőtt.

Farkas Vajk emlékeztetett, hogy a népszavazás 2016-ban, 9 évvel ezelőtt zajlott, és a magyarok egyértelműen jelezték: nem akarnak illegális migrációt, és nem akarnak bevándorlóországot. Hangsúlyozta, hogy Magyarország jövőjét úgy képzelik el, hogy a családokat támogatják, és nem szeretnének egy olyan társadalomban élni, ahol drasztikusan nőnek a szexuális és vagyon elleni bűncselekmények. Kitért arra is, hogy ezek a problémák jól kimutathatóan azokra az országokra jellemzők, ahová beengedték az illegális migránsokat, és elsősorban a migránslakosság körében nő az elkövetők száma. Zárásként kiemelte a tájékoztatás és a népakarat tiszteletben tartásának fontosságát.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.