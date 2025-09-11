4 órája
A Tisza Párt hívei nem fogták vissza magukat Charlie Kirk tragédiája után
Charlie Kirk brutális meggyilkolását követően az internetet elárasztotta a gyűlölködő és kárörvendő reakciók áradata. A konzervatív influenszer halála kapcsán a Tisza Párt szimpatizánsai és a balliberális közönség sem fogta vissza magát, sokan nyíltan örömüket fejezték ki a tragikus esemény miatt.
kép a koszorúról, amelyet a gyászolók helyeztek el az Egyesült Államok pretoriai nagykövetsége előtt 2025. szeptember 11-én
Forrás: AFP
Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire egy egyetemi rendezvényen rálőttek. A tragédia után a balliberális nézeteket vallók az interneten vállalhatatlan kijelentésekkel reagáltak, a világhálót gyűlölettel teli kommentek árasztották el – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt egyik szimpatizánsa, akinek a profilképe is a párt logója, ezt írta:
Azt hiszik ezek, hogy hergelhetik az embereket a hazugságaikkal, meg úgy bánhatnak az emberekkel, mint az állatokkal. Hergelnek mindenki ellen. Amikor meg arcon csapja őket a lengőajtó, akkor sírnak.
Szánthó Miklós: a hergelésnek, a másik emberi mivoltát megkérdőjelező hangnemnek nincs helye
Egy másik kommentelő rögtön azt kezdte kritizálni, hogy bárki is sajnálni meri a merénylet áldozatává vált influenszert és azt kérte:
Ne csináljanak mártírt ebből a sz…rháziból.
A balliberális kommentelők között volt olyan is, aki egészen hátborzongató módon két influenszert, Bohár Dánielt és Sebestyén Jankát is megjelölte a videó alatt, mint potenciális célpontokat.
