51 perce
A Tisza mesterséges intelligenciával manipulált
Sokkal kevesebben voltak, mint mutatták.
Magyar Péter
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Tudják fokozni a Tiszában: a kamuprofilok után itt a mesterséges intelligenciával (MI) készített tömegfotó – hívta fel a figyelmet Deák Dániel - vette észre a Magyar Nemzet.
Az elemző közösségi oldalán tett közzé egy képet arról,
miként manipulálja Magyar Péter pártja a vasárnapi kötcsei gyűlésen részt vevők számát.
Mint írta, miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén, és erről kikerült egy drónfotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy MI-vel készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna.
„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt, hiába hamisítotok kamu tömegfotókat,
a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni!
Felesleges ez a digitális önámítás” – fogalmazott Deák Dániel.