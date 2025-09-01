Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott a Tisza Párt alelnöke az etyeki fórumon, hívta fel a figyelmet Deák Dániel, akinek bejegyzését a Magyar Nemzet szemlézte.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.