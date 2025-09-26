Szijjártó Péter: az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát

„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba…. Ugye nem gondolják komolyan….” – írta.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy kitiltottak az ország területéről három magas rangú magyar katonai tisztségviselőt, válaszul arra, hogy Magyarország augusztus végén kitiltotta Robert Brovdi ukrán parancsnokot.