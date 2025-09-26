Már rémeket lát 16 perce

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Volodimir Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, arra reagálva, hogy az ukrán elnök szerint magyar felderítő drónok sérthették meg országa légterét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: MTI/EPA Fotó: Filip Singer

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető közölte: Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát.

Az ukrán elnök nemrég arról számolt be a hadsereg főparancsnokának tájékoztatása alapján, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg országa légterét, amelyek az előzetes értékelések szerint a határtérség ipari potenciálját mérhették fel.

