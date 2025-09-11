Szijjártó Péter a Magyarországgal szembeni súlyos brüsszeli kettős mérce felszámolását sürgette migrációügyben

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a közép-európai országok (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) úgynevezett C5 formátumának külügyminiszteri tanácskozását követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a térségnek közös kihívásokkal kell szembenéznie, és ezek között az egyik legsúlyosabb az illegális bevándorlás.

Fotó: KKM

„Magyarország 2015-ben kerítést épített a déli határán, amely az Európai Unió külső határa. Több száz milliárd forintot költöttünk eddig a határ védelmére, amelynek nyomán több mint egymillió illegális migránstól védtük meg magunkat, Közép-Európát és Európát" - mondta.

Majd leszögezte, hogy

Magyarország továbbra is meg fogja védeni magát és Közép-Európát is az illegális migrációtól.

„Ugyanakkor felhívtam a kollégák figyelmét arra, hogy miközben az Európai Bizottság elnöke Lengyelországban önfeledten dicsérte a lengyeleket a határkerítés építéséért, és nekik pénzügyi támogatást ígért, addig mi, magyarok naponta egymillió euró bírságot fizetünk Brüsszelnek azért, mert megvédjük az Európai Unió külső határát" - tudatta Szijjártó Péter.