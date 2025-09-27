1 órája
Szijjártó Péter: Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat
Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból – reagált a tárcavezető Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett üzenetére.
Andrij Sybiha ukrán külügyminiszter
Forrás: Ritzau Scanpix via AFP
Fotó: Mads Claus Rasmussen
Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombat reggel a Facebook oldalán.
Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni
– fogalmazott bejegyzésében Szijjártó Péter.