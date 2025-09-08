szeptember 8., hétfő

Újabb területeken működik együtt hazánk és az Egyesült Arab Emírségek

Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Újabb területeken működik együtt hazánk és az Egyesült Arab Emírségek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) hivatalában fogadja Táni bin Ahmed al-Zejudit, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterét 2025. szeptember 8-án

Forrás: MTI

Fotó: Kovács Attila

A tárcavezető az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival tárgyalt, majd a közösen megtartott sajtóértekezleten arról számolt be, hogy áttekintették a két ország között nemrégiben aláírt tizenkét gazdasági megállapodás végrehajtását is.

Úgy vélekedett, hogy a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését.

„Tavaly már majdnem elértük a félmilliárd dolláros kereskedelmi forgalmat. És az eddigi, 24 százalékos növekedés azt mutatja, hogy ezt a vonalat idén át fogjuk ugrani"

 - tudatta.

„Idén már több sikert is elértünk, több mint ezer tonnás sajtexport, több mint tizenöt tonna gyógyszer exportja, nagy emírségekbeli fesztiválokon magyar digitális szolgáltatók, s ezt az együttműködést most továbbfejlesztjük az űripar, a védelmi ipar és a távközlési ipar felé is" - tette hozzá.

Illetve jó hírnek nevezte, hogy előző héten a Wizz Air újraindította járatait az országba, s ezzel immáron heti húsz légijárat közlekedik Budapest, illetve Dubaj és Abu-Dzabi között.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy

 a jelenlegi, óriási változások és súlyos válságok jellemezte korszakban megnőtt a jelentősége azon államoknak, amelyek a legveszélyesebb, legforróbb régiókban a stabilitást és a nyugalmat képviselik, amelyek a konfliktusokkal szemben felvállalják az együttműködés ügyét.

„Magyarország ebben a rendkívül nehéz időszakban különösképp érdekelt a tiszteletre alapuló globális együttműködés visszatérésében, és kifejezetten ellentétes az érdekeinkkel a világ blokkokra történő újrafelosztása" - hangsúlyozta.

„És ebben a kérdésben, a tiszteletteljes globális együttműködésért folytatott küzdelemben az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország egymás szövetségesei" - folytatta.

Majd üdvözölte, hogy a közel-keleti ország a felelősségteljes politikájával képes arra, hogy egyszerre legyen részese az Ábrahám-megállapodásoknak, egyszerre tartson fenn jó kapcsolatot az Egyesült Államokkal és egyszerre integrálódjon a BRICS-csoport munkájába.

A miniszter emlékeztetett, hogy 

az Európai Unió nemrég megkezdte a tárgyalásokat az Egyesült Arab Emírségekkel egy szabadkereskedelmi és egy stratégiai partnerségi megállapodásról, amit a magyar kormány a lehető leghatározottabban támogat.

„Az Európai Unió jelenlegi vezetése sajnos elszigetelte az Európai Uniót a világgazdaság legjelentősebb szereplőitől. Mi azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió a globális gazdaságban újra fontosabb, erősebb szerepet játszhatna" - mondta.

„Ehhez szükség van a külső partnerségekre, és az Egyesült Arab Emirátusokkal megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás kifejezetten hozzájárulhatna az európai gazdaság lehetőségeinek megerősítéséhez. Ezért Magyarország a lehető leghatározottabban támogatja az Európai Unió és az Egyesült Arab Emirátusok közötti szabadkereskedelmi és stratégiai partnerségi megállapodások megkötését. Ez abszolút Magyarország nemzetgazdasági érdeke is" - összegzett.

