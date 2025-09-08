29 perce
Szijjártó Péter: a Tisza adót akar emelni (videó)
Kötcse tanulságairól, külpolitikai kamu hírekről beszélgetett a hét első Harcosok Órájában Németh Balázs Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.
Szijjártó Péter és Németh Balázs a Harcosok órájában
Forrás: videókép/Facebook
Megvolt a kötcsei piknik, volt álkötcse is, és volt igazi hagyományos Kötcse is, kezdte a műsort Németh Balázs. A Tisza a polgári piknikre rászervezett saját tüntetésével kapcsolatban terjed egy brutális álhír, egy brutális kamufotó a Facebookon. Olyan, mintha a Somogy vármegyei település megtelt volna, és tíz meg 100 ezrek elözönlötték volna az utcákat. A kamupárt, a blöffpárt azt terjeszti, mintha ennyien lettek volna, mutatott rá Németh Balázs. Eléggé jól látható a különbség, és ezzel a mesterséges intelligenciával vagy Photoshoppal rajzolt képen itt olyan, mintha az autókat is ellepték volna az emberek, meg a bokrok tetején, sőt a fákon is emberek ülnek. Nem ennyien voltak, sokkal kevesebben.
Hát ez bukta. Azt hiszem, hogy erre ezt lehet leginkább mondani. Minthogy az egész egy nagy bukta, ami az elmúlt hetekben a Tisza Párt körül zajlik, hiszen világossá vált, hogy adókat akarnak emelni, világossá vált, hogy meg akarják sarcolni az embereket, világossá vált, hogy fejetlenség van, világossá vált, hogy már a választás előtt átverik az embereket, világossá vált, hogy belül az az iránymutatás van, hogy semmit nem mondhatnak arról, hogy majd mi fog történni a választás után. Ez nem demokráciába való, ez nem is kérdés, ez egy hatalmas bukta, egy nagy álhír, egy nagy blöff. Azt hiszem, hogy ezen a képpárosításon, amit mi most itt látunk, ez egyértelműen kiderül
– reagált Szijjártó Péter.
A műsorban elhangzott: brüsszeli parancsra adóemelést tervez a Tisza és a mögötte álló szakértők, és hát ennyien kíváncsiak az adóemelésre és az adóemelés pártjára.
Nézd, az egész szerintem komolytalan, vagy szóval már tényleg kezd teljesen blöffbe átmenni, és mi történik? Hosszú évek, több mint egy évtized óta köztudott, hogy szeptember elején a polgári oldal képviselői, szimpatizánsai, a kötcsei kör összegyűlnek Kötcsén, egy kis faluban, a Dobozi kúria kertjében van egy egész napos piknik, amely során ott vannak a fideszes politikusok, és akkor a végén a miniszterelnök beszél, a miniszterelnök vázolja fel, hogy mit gondol a következő politikai évadról. Ezt mindenki tudja. Ugye Magyar Péter is jól tudja, mert ő is többször volt ott, ha jól emlékszem a feleségét számtalan alkalommal kísérte, talán családilag is – húzta alá Szijjártó Péter.
A műsorban elhangzott: Most lesajnálóan beszél azokról, akik ott vannak, akkor ezek szerint kétszer jó volt ott lenni, most már úgy látja, hogy ott bértapsolók, meg megélhetési tapsolók, meg nem tudom én mik vannak. Senki nem kérdezi meg tőle, hogy kedves Magyar Péter, hát most itt gyalázod ezt a kötcsei polgári pikniket meg a résztvevőit, és amikor te elmentél, akkor mit gondoltál erről az egészről? Akkor jó volt? Akkor jól érezted magad? Hát jól láthatóan azért mentél oda, mert lelkes voltál, mert szeretted, mert jó volt ott feltűnni, mert ott lehetett a döntéshozók körül ólálkodni és állásokért kuncsorogni.
Ezt a kérdést senki nem teszi fel neki. És akkor miután pontosan tudja, hogy a polgári oldal évadnyitója mindig ott van Kötcsén, pontosan tudja, hogy mikor, pontosan tudja, hogy ez egy mekkora település, mik a lehetőségei és adottságai, erre ugyanoda, ugyanarra az időpontra, néhány száz méterre onnan odaszervezi a maga rendezvényét.
Az orosz-ukrán háború álhírei
Az első az inkább a szimbólum miatt fontos. Ursula von der Leyen repülőjéről van szó. Az uniós szóvivő pont egy héttel ezelőtt, múlt hét hétfőn hivatalosan is bejelentette sajtótájékoztatón, hogy Ursula von der Leyen GPS rendszerét, mármint annak a repülőnek a GPS rendszerét, ami a bizottság elnökét szállította Bulgáriába, azt megzavarták az oroszok. És azt is elmondta a szóvivő, hogy az incidens az Oroszország beavatkozásának az eredménye, és tovább erősíti az Unió megingathatatlan elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett. Aztán pár nappal később kiderült, hogy kamu az egész. És nem az a kamu, hogy az oroszok megzavarták volna a repcsinek a GPS rendszerét, hanem az is kamu, hogy bárki megzavarta volna, és kamu volt, hogy egy órát körözött Ursula von der Leyen repülője a Plovdivi reptér környékén. Kamu volt, hogy a pilótáknak papírtérképet kellett elővenniük, és így tették le a gépet. De a nyugati sajtót, a világsajtót bejárta a hír, és retteghet mindenki, hogy na, az oroszok már a repülőket, akár már a polgári repülőforgalmat is veszélyeztetik, nehogy fölüljön valaki repülőre.
A progresszív liberális háborúpárti oldalnak van egy ilyen szokása, hogy ha valami van, akkor gyorsan az oroszokra kell hivatkozni. Látszott, hogy nem csak Von der Leyenék buktak le az orosz GPS zavarás kapcsán, hanem lebukott az amerikai demokrata oldal is az elmúlt hetekben, hiszen ők váltig állították, hogy Donald Trump választási kampányát korábban orosz beavatkozással segítették, amiről kiderült most világosan, hogy óriási kamu volt, óriási árnyék, óriási hazugság. De hát nem ez az első dolog, amibe belebuknak itt az elmúlt hetekben. Hát most emlékezzünk rá, a Bloomberg az gyakorlatilag szó szerinti leiratát közölte egy olyan Orbán-Trump telefonbeszélgetésnek, ami meg se történt, ami nem volt. És a mai napig nem hallhattunk, láthattunk semmifajta önkritikát, vagy bocsánatkérést a Bloombergtől, hogy átvágtak több millió embert.
Sőt, később még az volt, hogy mi vagyunk a hibásak, hogy nem telefonáltunk. Tehát ezek szerintem már a komolytalanságba mennek át, és pontosan azt mutatják, hogy nagyon nagy bajban van a háborúpárti liberális oldal. Egy másik álhír, – és ez már nemcsak szimbólum, hanem ez tényleg fontos, és magyar szempontból is, a magyar energiabiztonság szempontjából is fontos – azt írták nyugati lapok is, meg persze magyar portálok is átvették, hogy néhány nappal ezelőtt Donald Trump felszólította Magyarországot, hogy ne vásároljon orosz kőolajat – mutatott rá a tárcavezető.
Azt terjesztette a sajtó, hogy a Zelenszkijjel meg nyugati vezetőkkel történt telefonos egyeztetés közben Trump gyakorlatilag megüzente a magyar kormánynak, hogy márpedig ne vegyen orosz kőolajat. Szijjártó Péter hangsúlyozta:
Természetesen nem volt ilyen üzenet, még közel hasonló sem.
Hozzátette: Velem kapcsolatban is ma reggel azt is néztem, amiben azt állítják, hogy eltüntettünk valami videofelvételt, hát na, ember keressen rá, ott van a Youtube oldalam. Ott van a videó meg a Facebook oldalamon is.
Arról van szó, hogy Európában a háborúpárti brüsszelita politikusok megpróbálják az utolsó energiaegyüttműködési szálakat is elvágni Európa és Oroszország között. Ennek legfőbb vesztese Európa. Mert az európai gazdasági növekedésnek volt egy évtizedeken keresztül jól működő modellje. Ez a modell úgy nézett ki, hogy a nyugat-európai fejlett technológiák és az Oroszországban elérhető olcsó energiaforrások kőolaj és földgáz kapcsolódásából lett egy jól működő európai gazdasági növekedési modell
– szögezte le a miniszter.
Szijjártó Péter: Kinyírták az európai növekedési modell alapját
Szijjártó Péter szerint néhány évvel ezelőtt elkezdték elvágni az Oroszországhoz fűződő energiaegyüttműködési szálakat, ezzel az európai gazdasági növekedési modell alapját kinyírták. Látszik is. Ma az Egyesült Államok és az Európai Unió gazdasági teljesítményét ha összemérjük, akkor azt látjuk, hogy mondjuk egy 15 évvel ezelőtt az Európai Unió volt előrébb, ma meg azt látjuk, hogy jó néhány százalékra az Egyesült Államok megelőzi az Európai Uniót, a gazdasági teljesítmény, világgazdasági teljesítményhez való hozzájárulás tekintetében Európa gazdaságilag elkezdett gyengülni, aminek az egyik fő oka az, hogy az elmúlt években az európai gazdasági növekedés modelljét kinyírták.
Most mit akarnak? Azt akarják, hogy az európai országok, akik vásárolnak orosz kőolajat, ezt ne tehessék meg. Az európai országoknak ebből a szempontból két csoportja van. Van egy olyan csoportja az európai országoknak, amelyek gyalázzák az oroszokat, és gyalázzák azokat, akik az oroszoktól kőolajat vesznek, és közben maguk titokban ugyanezt teszik. Tehát különböző ázsiai országokon keresztül átcímkézve a világot hülyének nézve ugyanúgy veszik az orosz kőolajat, mint korábban. Csak nem nyíltan és nem közvetlenül Oroszország volt, hanem titokban, más, alapvetően ázsiai országokon keresztül
– tette hozzá.
És van egy másik csoportja az európai országoknak, ebben azért kevesebben vagyunk, nagyjából a szlovákok, meg mi, akik meg ugyanúgy nyíltan, abszolút nem titkolózva, az infrastruktúra, tehát a csővezetékek térképe által előállított módon vesszük ugyanúgy a kőolajat az oroszoktól. Tehát vannak azok az európai országok, amelyek titokban azért, hogy olcsóbban vehessenek kőolajat, megveszik az oroszoktól, és vagyunk mi, meg ez az infrastrukturális adottság, máshogyan nem lehet ellátni az országot.
Tehát mi a lényeg? A lényeg az, hogy Magyarországra két kőolajvezeték jön be. Egy bejön Oroszországból Ukrajnán, Belarusszián és Ukrajnán keresztül, meg egybejön Horvátországból. Na most, ami Horvátországból jön, annak a kapacitása kisebb, és remélem érti ezt a szót az ember, kisebb, mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye együtt. Ez azt jelenti, hogyha elvágják a Barátság kőolajvezetéket, akkor Magyarországot és Szlovákiát fizikailag nem politikai alapon, fizikailag nem lehet ellátni kőolajjal
– közölte Szijjártó Péter.
Magyarország az infrastruktúrából, a fizikai valóságból fakadóan csak akkor tud biztonságosan üzemelni energia szempontjából, hogyha a Barátság kőolajvezeték működik. A Horvátországból érkező vezeték remek kiegészítő vezeték, de önmagában nem képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát.
Én azt gondolom, hogy amikor itt ezekről a kőolajvásárlási szankciókról, meg tilalmakról van szó, hogy szerintem sem politikai, sem morális, sem jogi elv nem vonultatható fel, ami alapján jogos vagy elfogadható lenne két ország háborújának vesztesévé tenni egy harmadik országot. Ugyanis, hogyha a kőolajvásárlás lehetőségétől megfosztanak minket vagy a szlovákokat, akkor a mi ellátásunk lehetetlenné válik, és mi leszünk az ukrán-orosz háború vesztesei. Egy olyan háborúnak a vesztesei, amihez az ég egy adta világon semmi közünk nincsen, nem mi robbantottunk ki, nincsen benne felelősségünk, tehát szerintem sem jogi, sem politikai, sem morális elv nem létezik, ami alapján Magyarországot és/vagy Szlovákiát az orosz-ukrán háború vesztesévé lehetne tenni. Nincs olyan morális, politikai vagy jogi elv, ami alapján egy harmadik országot arra lehet kényszeríteni, hogy vesztese legyen két másik ország háborújának
– hangsúlyozta a miniszter.