szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza Párt

2 órája

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán szidja a nyugdíjasokat

Címkék#Tisza Párt#Ruszin-Szendi Romulusz#Magyar Péter

Magyar Péter embere világossá tette, hogy a Tisza pártot nem érdeklik az idősek.

MW

Magyar Péter pártjának nyugdíjasokra vonatkozó programjának alapja az, ahogy a baloldali pártban gondolkodnak valójában az idősekről. Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon – pisztollyal az oldalán – elképesztően cinikus módon idős állománynak nevezte a nyugdíjasokat, és lenézően azt mondta róluk, hogy nem őket kell megszólítani, hanem a fiatalokat, mert az idősek meg vannak fertőzve a propagandával – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont alapján.

ruszin-szendi romulusz
A felvételek alapján úgy tűnik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz többször is  kézifegyverrel mehetett a Tisza Párt rendezvényeire
Forrás:  Magyar Nemzet

Ruszin-Szendi Romulusz szavai jól mutatják, hogy a tiszások lenézik, butának tartják az időseket. Magyar Péter tanácsadója mint az állatokról idős állományról beszél, akik érvelése szerint nem tudnak gondolkodni, mivel meg vannak fertőzve a propagandával.

Ezért szólítjuk meg ugye a fiatalokat, mert ugye sajnos az idős állomány van megfertőzve, főleg ezzel a propagandával, mert ott az M1 meg a Kossuth rádió

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz. Magyar Péter embere ezzel világossá tette, hogy a Tisza Pártot nem érdeklik az idősek.

Ez a nyugdíjasokat lenéző gondolkodás nemcsak Ruszin-Szendi mondataiból, hanem Raskó György és Magyar Péter korábbi elszólásaiból is kitűnik. A Tisza Párt mezőgazdasági tanácsadója például arról beszélt, hogy a Tiszának kedvez, ha sok idős ember meghal a következő választásig. A pártelnök pedig nyugdíjaskommandóról értekezett.

De Magyar Péter a közelmúltban is bemutatta, hogy fékezhetetlen, ugyanis az egyik rendezvényén már idős emberekkel ordibált.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu