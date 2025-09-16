szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel áll a szívéhez

1 órája

Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvermániájáról vallott (videó)

Címkék#lőfegyver#Ruszin-Szendi Romulusz#Magyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz, a bukott vezérkari főnök nemcsak fegyvereket gyűjt, hanem egy felvétel szerint még egy tiszai fórumon is kézi lőfegyverrel jelent meg – írja a Magyar Nemzet.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvermániájáról vallott (videó)

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Újabb részletek kerültek elő Ruszin-Szendi Romulusz fegyverekhez fűződő kapcsolatáról. Mint arról mi is beszámoltunk, egy videófelvételen úgy tűnik, hogy a volt vezérkari főnök – jelenleg Magyar Péter embere – kézifegyverrel vett részt a Tisza Párt egyik fórumán.

Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás fórumon is kézi lőfegyverrel az oldalán vehetett részt
Forrás: Facebook

Ruszin-Szendi korábban egy rádióinterjúban elárulta: 

gyűjti a fegyvereket, és bevallása szerint „minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez”. 

Többször is jelezte, hogy a hatalom megszerzéséhez utcai akciókat és akár erőszakot is szükségesnek tart − írja a Magyar Nemzet.

A bukott vezérkari főnök ellen nemrég más ügyben is kritika érte: Kötcsén a Mandiner újságíróját lökdöste, amikor az a Tisza adóterveiről kérdezte.

A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy az engedély nélkül hordott éles fegyver, vagy gázpisztoly, akár bűncselekménynek is számíthat

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu