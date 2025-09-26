34 perce
Megint feljelentették Ruszin-Szendi Romuluszt
Magyar Péter bizalmasa Ferencvárosban is fegyverrel mehetett az emberek közé.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Újra feljelentette Budai Gyula Ruszin-Szendi Romuluszt, miután kiderült, hogy egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyver lehetett a volt vezérkari főnöknél – értesült a Magyar Nemzet. Mindezt fényképek bizonyítják. A miniszteri biztos feljelentésében az áll, hogy
a volt vezérkari főnök ezzel megsértette a békés gyülekezéshez való jogot.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán szidja a nyugdíjasokatMagyar Péter embere világossá tette, hogy a Tisza pártot nem érdeklik az idősek.
A lap cikke szerint ez már a harmadik napvilágra került eset, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője fegyverrel mehetett az emberek közé. Érdemes felidézni, hogy
a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna.
További részletekért kattintson.