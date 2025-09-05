szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

27°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelemelterelés

1 órája

Provokációnak tartják a kötcseiek, hogy Magyar Péter oda szervez demonstrációt

Címkék#provokáció#demonstráció#Magyar Péter

Nincsenek túl jó véleménnyel a helyiek arról, hogy Magyar Péter Kötcsére megy provokálni – derült ki Deák Dánielnek, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének videójából.

MW
Provokációnak tartják a kötcseiek, hogy Magyar Péter oda szervez demonstrációt

Magyar Péter

Forrás: MTI

Fotó: Lakatos Péter

„Direkt provokáció” – mondta egy helyi lakos arról, hogy Magyar Péter a kormánypártok rendezvényével párhuzamosan, Kötcsére szervez egy demonstrációt. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzőjének Facebook-videójából kiderült, nem igazán örülnek a Tisza Párt akciójának. Egy férfi a videóban emlékeztetett: „ő nem szerette, hogyha Toroczkai odamegy a rendezvényre, ő akkor miért jön ide?”

Egy másik lakos arról beszélt, részéről Magyar Péter is tarthatna ott egy pikniket, de nem a főtéren, hanem egy ugyanolyen zárt udvarban, mint ahogy azt a kormánypártok teszik. – De miért parádézik itt akkor, amikor egy másik rendezvény van? – mutatott rá.

Ezen vagyok fölháborodva, hogy mi keresnivalója van itt. Most perhet azért álljon, mert itt a pitnik. Tartsanak máson gyűlést. Miért pont itt? Úgyhogy nagyon föl van a falu a háborodban

 – ecsetelte egy idős férfi.

A teljes cikket itt olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu