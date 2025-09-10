szeptember 10., szerda

Készültségben

1 órája

Orosz drónokat lőttek le lengyel területen

Lengyelország légvédelmét a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték, miután orosz drónok többször is megsértették az ország légterét szerda hajnalban. A lengyel hadsereg vadászgépei lelőtték az Ukrajna felől érkező orosz drónokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök tájékoztatta a NATO főtitkárát a lengyel légtér megsértésével kapcsolatos helyzetről és az általuk megtett intézkedésekről.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Artur Widak

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közleményben jelentette be: Katonai művelet zajlott az éjszaka folyamán a lengyel légtér többszörös megsértése miatt – írja a Magyar Nemzet. A hadsereg fegyvereket vetett be a behatoló objektumok ellen. NATO tagország területén indulhatott támadás. 

Akcióban a lengyel légierő

A lengyel fegyveres erők korábban közölték, hogy „drón típusú objektumok ismételten megsértették az ország légterét" egy Ukrajna elleni orosz támadás során. 

Ennek következtében lengyel és NATO légierő gépeit is bevetették a helyzet kezelésére.

A lakosságot óvatosságra intették. 

A katonai tisztviselők azt javasolták a lengyeleknek, hogy maradjanak otthon

 – írta a Politico.

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le a lengyel főváros repülőterét.

Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel. A pontos részletek egyelőre nem ismertek azzal kapcsolatban, hogy hány drón hatolt be a lengyel légtérbe, illetve hányat lőttek le közülük.

Lengyelország folyamatos kapcsolatban áll a NATO-val

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en közölte, hogy jelentést kapott a Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokától az ország légterébe behatolt és potenciálisan veszélyt jelentő drónok lelövéséről. A művelet folyamatban van – írta a varsói vezető.

A miniszterelnök a legfrissebb jelentésében azt nyilatkozta , hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral, és rendkívüli kabinetülést tart a lengyel kormány reggel 8 órakor. 

Az ülés előtt Donald Tusk lengyel miniszterelnök konzultál a védelemért és biztonságért felelős kulcsfontosságú miniszterekkel

– közölte a kormány. A hadsereg legfrissebb közleményében azt közölte, hogy a lengyel és szövetséges megfigyelő szolgálatok „körülbelül egy tucat” objektumot követtek nyomon, és elrendelték a kockázatot jelentőnek ítéltek lelövését. 

A közlemény „példátlannak” és „polgáraink életére valódi veszélyt jelentő agressziónak” nevezte az éjszaka folyamán történt jogsértéseket.

Négy repülőteret ideiglenesen lezártak, köztük a varsói Chopin repülőteret és a Rzeszów-Jasionka repülőteret, amely az Ukrajnába irányuló utas- és fegyverszállítások csomópontja.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

