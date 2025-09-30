35 perce
Orbán Viktor: a bíróság szerint is átver a Tisza!
A miniszterelnök kemény üzenetet küldött a közösségi oldalán Magyar Péter pártjának. „Rájuk fér már a hideg zuhany” – jelezte Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.
A kormányfő jelezte, hogy a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára.
Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében.
– hívta fel a figyelmet.
Újabb hibája elől menekülne Magyar PéterA Tisza Párt elnöke a Fideszre fogja kudarcát, miközben egy normálisan működő párt néhány hét alatt meg tudná oldani a jelöltállítást.
De lássuk mit vétettek a bírák! Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!
– írta, felidézve, hogy Magyar Péter beperelte az Indexet.
Erre a Tisza elnöke megint dühbe gurult, és beperelte az Index nevű lapot. A pert persze elvesztette. Úgyhogy most megy a hiszti és a tombolás. A kartonbábu után ezúttal a bírákkal
– fogalmazott a miniszterelnök.
„Rájuk fér már egy hidegzuhany. Legkésőbb áprilisban”
–zárta bejegyzését Orbán Viktor.