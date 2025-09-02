szeptember 2., kedd

Orbán Viktor: startolj rá! (videó)

A hitelfelvétel egyszerű.

Orbán Viktor: startolj rá! (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

Az Otthon start programról töltött fel a közösségi oldalára egy rövid videót Orbán Viktor - vette észre a Magyar Nemzet.

 A miniszterelnök azt írta: „Saját otthon? Az Otthon starttal most ilyen egyszerű. Startolj rá!”

A kisfilm azt mutatja be, hogy

mennyire egyszerű felvenni a 3 százalékos hitelt az ötlettől egészen a megvalósulásáig, vagyis a lakás megvásárlásáig.

Ismert, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programjában hétfő óta felvehető a kedvezményes fix 3 százalékos lakáshitel. Ez a jelenlegi hétszázalékos piaci hitelekhez képest hatalmas megtakarítást jelent az első lakást vásárlóknak.

A hitelt tízszázalékos önerővel bárki felveheti, akinek nincs és nem is volt korábban ötven százalékot meghaladó tulajdonrésze lakóingatlanban, fel tud mutatni legalább kétéves tb-jogviszonyt, büntetlen előéletű, nincsen köztartozása és hitelképes. 

A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön igénybe vehető más családtámogatási eszközökkel együtt is, mint a csok+, a falusi csok, a babaváró kölcsön. 

Az eredeti cikkért kattintson. 

