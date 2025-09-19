Orbán Viktor a migrációról: Tíz éve is tudtuk, hogy ez nekünk nem jó (videó)

Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

– Amikor a németek azt mondták, hogy ők meg tudják oldani, az egy másik Németország volt. Azóta kiderült, hogy alig tudnak valamit megoldani. Tönkrement az autóiparuk, eladósodnak, kölcsönöket vesznek fel. Akkor mi is elhittük ezt – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Mint folytatta, Röszkén derült ki, hogy a bevándorlók mozgása inkább katonai, mintsem menekült-jellegű. Ott látszódott, hogy szervezett embercsempész bandák irányítják őket, ott derült ki, hogy Soros György hálózata van a háttérben. A miniszterelnök úgy folytatta, a migránstáboroknál derült ki, hogy milyen állapotokat okoz a bevándorlók jelenléte. Ő biztos volt benne, hogy a németek akármit mondanak, nekünk magyaroknak ez nem jó. És a németek sem tudták megoldani, akármit is mondott Angela Merkel akkoriban.

A kormányfő elmondta: ahova beengedték a migránsokat, ott jelentősen csökkent a közbiztonság. Ennél nagyobb baj is van szerinte: ezt a hibát ugyanis nem lehet kijavítani. A nyugati világ szerinte egyszer, s mindenkorra megváltozott. Úgy fogalmazott, aki a saját országa jövőjét akarja látni, az menjen el az iskolaudvarra. Aki elmegy egy párizsi, vagy bécsi iskolaudvarba, az ma mást lát, mint Magyarországon.