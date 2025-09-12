szeptember 13., szombat

5 órája

Orbán Viktor: Magyarország kiáll Katar szuverenitása mellett

Címkék#miniszterelnök#emír#Orbán Viktor

A mai napon megerősítettük stratégiai szövetségünket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor Katarból jelentkezve.

MW
Orbán Viktor: Magyarország kiáll Katar szuverenitása mellett

Forrás: Facebook / Orbán Viktor oldala

Orbán Viktor Katarban Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírrel tárgyalt. A miniszterelnök Dohából jelentkezve közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. Ebben azt írta:

Magyarország kiáll Katar szuverenitása mellett. A mai napon megerősítettük stratégiai szövetségünket.

 

