Kapcsolatok
1 órája
Orbán Viktor: Magyarország kiáll Katar szuverenitása mellett
A mai napon megerősítettük stratégiai szövetségünket – írta közösségi oldalán Orbán Viktor Katarból jelentkezve.
Forrás: Facebook / Orbán Viktor oldala
Orbán Viktor Katarban Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírrel tárgyalt. A miniszterelnök Dohából jelentkezve közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. Ebben azt írta:
Magyarország kiáll Katar szuverenitása mellett. A mai napon megerősítettük stratégiai szövetségünket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre