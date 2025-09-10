szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Béke kell

1 órája

Orbán Viktor is üzent Lengyelországnak az éjszakai drónincidens után

Címkék#drónincidens#Magyarország#Orbán Viktor#Lengyelország

A magyar kormányfő szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Magyarország szolidaritását fejezte ki Varsóval.

MW
Orbán Viktor is üzent Lengyelországnak az éjszakai drónincidens után

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

„Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – így reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán arra, hogy drónok sértették meg a lengyel területet.

Mint a miniszterelnök fogalmazott:

Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű.

A kormányfő kiemelte: 

Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu