1 órája
Orbán Viktor: a hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek
„A következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország” – írta a Harcosok Klubjában a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„A hatalomért mindenre képesek. Normális és tisztességes ember nem veszekszik egy pappal a templomajtóban. Ilyet nem csinálunk. Normális és tisztességes ember nem vádol a legundorítóbb aljasságokkal senkit bizonyíték nélkül” – hívta fel a figyelmet a Harcosok Klubjában Hadházy Ákos legújabb botrányára Orbán Viktor csütörtökön, számolt be róla a Magyar Nemzet. A miniszterelnök megjegyezte: „Ők mindezt megteszik. Ha hatalomról van szó, sem Istent, sem embert nem ismernek.”
Orbán Viktor leszögezte: a következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország. Bejegyzésében elárulta, hogy ma Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, októbertől ők sem fizetnek szja-t.
„Aztán jön a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám. A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót. Ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól.”
A gyerekeknek példaképek, bajnokok kellenek, hogy ők is bajnokká akarjanak válni. Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot
– hangsúlyozta a kormányfő.