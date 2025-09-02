szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

22°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális szabadságharc

18 perce

Orbán Viktor bejelentette: elindult a chatcsatornája

Címkék#Harcosok Klubja#chatcsatornája#Orbán Viktor#üzenet

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben közölte a hírt. „Stratégiai forródrótot létesítünk egymás között” – üzente Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak.

MW
Orbán Viktor bejelentette: elindult a chatcsatornája

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Március óta minden nap személyes üzenet küldök számotokra, helyzetértékelés, akcióterv, jövőkép, közvetlenül tőlem, csak nektek. Ezt a kapcsolatot most még magasabb szinte emelhetjük, stratégiai forródrótot létesítünk egymás között 

üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak, majd elárulta:

mostantól messenger-üzenetben is értesülhetünk a legfontosabb hírekről és azok hátteréről.

A digitális szabadságharc kezdetét vette, tarts velem és küzdjünk vállvetve az előttünk álló csatákban

 – buzdított a miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a https://m.me/orbanviktor linkre kattintva a jövőben megkaphatjuk majd messengeren is a személyes üzeneteit.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu