1 órája
Orbán Viktor a gyűlöletpolitika veszélyeire figyelmeztetett
A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a gyűlöletpolitika veszélyeire figyelmeztetett. „Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett” – írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – írta a Facebookon közzétett posztjában Orbán Viktor.
Tavaly Szlovákiában a szabad ég alatt öt golyót eresztettek az ország miniszterelnökébe. Robert Fico sosem fél elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel. Gyűlölik érte. Nemrég Csehországban mankóval támadtak rá a választások legesélyesebb jelöltjére. Andrej Babisnak mindig Csehország az első. A politikai ellenfelei gyűlölik érte
– tette hozzá.
Merénylet áldozata lett Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese – Orbán Viktor is kifejezte részvétét
A korményfő kiemelte: Magyarország egyelőre a béke szigete, azonban nagyon óvatosnak kell lennünk.
Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett. Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!
– fogalmazott a miniszterelnök.