6 órája
Orbán Viktor Abu-Dzabiban tárgyalást folytat Mohamed bin Zájed Ál Nahján sejkkel
Abu-Dzabiba utazott Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök (j), miután megérkezett Abu-Dzabiba 2025. szeptember 11-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra érkezett Abu-Dzabiba, ahol a pénteki napon tárgyalást folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A miniszterelnök ma reggel a Harcosok Klubjában jelentette be, hogy Abu-Dzabiba megy, pénteken pedig a Kossuth rádió műsorában számol be a tárgyalások eredményeiről.
Irány Abu Dzabi. Villám-munkalátogatás indul!
– adta hírül az indulás előtt a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
