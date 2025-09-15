szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzenet a svédeknek

1 órája

Orbán Viktor: a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában

Címkék#Ulf Kristersson#Orbán Viktor#bűnbanda

A svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson éles kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor magyar kormányfővel szemben. Miközben Svédországban napi szinten történnek robbantások és erőszakos bűncselekmények, a svéd kormányfő a magyar jogállamiságot bírálja. Orbán Viktor kemény választ küldött.

MW
Orbán Viktor: a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

A hagyományos értékek feladása, a józan ész elhanyagolása és a gyenge kormányzás oda vezetett, hogy a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Bűnbandák kiskorú lányokat használnak gyilkossági eszközként.” Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a svéd kormányfő durva támadást indított Orbán Viktor ellen. Erre reagált most a miniszterelnök.

A jogállamiság küldetése népünk biztonságának garantálása. Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott. Svédország a barátunk, és a svéd nép egy nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk érted! Isten áldja Svédországot!

– húzta alá az X-en közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Mint arról korábban a lap írt, a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson nemrég élesen bírálta Orbán Viktor magyar kormányfőt, amiért megosztott egy bejegyzést a svédországi kiskorú bűnözésről. Kristersson hazugságnak nevezte Orbán állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg magyar kollégáját.

A teljes cikket itt olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu